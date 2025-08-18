Регионы Черноземья не вошли в федеральный топ субъектов РФ по высоким зарплатам

Ни одна из областей Черноземья не попала на верхние строчки рейтинга российских регионов по доле высоких зарплат. Это следует из исследования агентства «РИА Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выше всех в рейтинге среди областей макрорегиона оказалась Липецкая область — на 27-м месте. Доля липчан с зарплатой свыше среднего по стране составляет 27,6%, а доля жителей, получающих выше двух средних зарплат, — 4,1%. Белгородская область заняла 32-е место с показателями в 25,2% и 3,6% соответственно.

В Курской области, расположившейся на 49-й строчке списка, 21,2% работников получают зарплату выше средней по стране, а выше двух средних — только 3%. Воронежская область оказалась на 58-м месте с соответствующими показателями в 18,4% и 2,7%.

Орловская область заняла 70-е место. В регионе проживает 15,2% работников с высокой зарплатой, а с очень высокой — лишь 2%. Ниже всех в рейтинге оказалась Тамбовская область, на 73-м месте. Показатели региона составляют 13,6% и 1,8%.

По данным исследования, самые высокие зарплаты в стране зафиксированы у жителей Ямало-Ненецкого (66,5% работников с заработком выше среднего по стране), Чукотского (55,1%) и Ханты-Мансийского (52,7%) автономных округов. Нижние строчки рейтинга занимают Кабардино-Балкарская Республика (8,1%), Чеченская Республика (6,1%) и Республика Ингушетия (6%).

В конце июня сообщалось, что Липецкая и Белгородская области оказались в топ-20 регионов страны по уровню благосостояния семей в 2024 году.

Исследование подготовлено агентством «РИА Рейтинг» на основе официальной статистики за 2024 и 2025 годы. Основным показателем стала доля работников с зарплатой выше среднероссийского уровня. Средняя зарплата (без субъектов малого предпринимательства) по стране для каждого субъекта РФ корректировалась на региональный уровень цен.

Егор Якимов