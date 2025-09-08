Верховный суд Башкирии оставил в силе арест гендиректору «Башспирта»

Адвокаты гендиректора АО «Башспирт» Раифа Абдрахимова не смогли в Верховном суде Башкирии оспорить арест подзащитного, сообщает портал «Пруфы».

Господин Абдрахимов обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, экс-вице-премьер Башкирии, в 2022 году возглавив подконтрольное государству предприятие, не расторг заведомо невыгодные соглашения об аренде двух помещений в центре Уфы, заключенные предыдущими топ-менеджерами. Из-за бездействия Раифа Абдрахимова ущерб «Башспирту» составил более 103 млн руб., считают правоохранители.

29 августа гендиректор решением Советского райсуда был арестован до 30 сентября. В поддержку Раифа Абдрахимова публично высказался глава Башкирии Радий Хабиров, заявивший о сомнениях в обвинении и готовности ходатайствовать об отмене ареста.

Идэль Гумеров