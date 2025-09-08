Bloomberg: делегация ЕС поедет в Вашингтон для обсуждения санкций против России

Страны Евросоюза рассматривают введение 19-го пакета антироссийских санкций, который затронет примерно шесть банков и энергетических компаний РФ. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Для обсуждения новых ограничений делегация ЕС на этой неделе отправится в Вашингтон.

В числе планируемых ограничений, по данным Bloomberg, санкции против российских платежных систем и систем кредитных карт, а также криптовалютных бирж. Кроме того, обсуждается введение дополнительных ограничений на торговлю российской нефтью. ЕС также собирается ужесточить санкции против крупных нефтяных компаний, отменив действующие исключения, которыми, в частности, пользуются «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.

Среди известных Bloomberg мер указаны ограничения на выдачу виз и запрет на обслуживание в портах судов, подпадающих под санкции, а также ограничение услуг, связанных с искусственным интеллектом. Кроме того, ЕС впервые может запустить механизм по предотвращению обхода санкций в отношении Казахстана. Как уточняет агентство, это значит, что будет введен запрет на поставки в Казахстан определенной техники. В ЕС полагают, что Казахстан направляет ее в Россию на нужды ВПК.