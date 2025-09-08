Представитель Абрамовича опроверг сообщения об уголовных производствах на Джерси

Представитель Романа Абрамовича сообщил, что власти острова Джерси (Великобритания) не ведут уголовное расследование в отношение миллиардера. Накануне газета The Guardian писала, что бизнесмена заподозрили в отмывании денег и попытке обойти санкции.

«Любые заявления о причастности господина Абрамовича к какой-либо преступной деятельности не соответствуют действительности,— сказал представитель Романа Абрамовича ТАСС. — Не выдвинуто никаких обвинений, и на Джерси не ведется никаких уголовных производств, связанных с его именем».

The Guardian со ссылкой на документы суда Швейцарии писала, что следователи на Джерси хотят изучить источники состояния Романа Абрамовича, которое он заработал «в период хаотичного и бесконтрольного подъема капитализма в России в 1990-х и 2000-х годах». Для этого, как утверждает издание, были сделаны несколько запросов в швейцарские суды в отношении связанных с бизнесменом компаний. The Guardian также уточняла, что адвокаты господина Абрамовича отвергают все обвинения.