Власти Джерси ведут расследование в отношении Романа Абрамовича

Романа Абрамовича заподозрили в коррупции и отмывании денег

Власти острова Джерси заподозрили российского миллиардера Романа Абрамовича в коррупции и отмывании денег и ведут в отношении него уголовное расследование. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на документы из Федерального уголовного суда Швейцарии.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как указывается в судебных документах, следователи Джерси хотят выяснить источники состояния Романа Абрамовича, сколоченного им «в период хаотичного и бесконтрольного подъема капитализма в России в 1990-х и 2000-х годах». Для этого они, в частности, сделали несколько запросов в швейцарские суды относительно компаний, связанных с российским бизнесменом, добиваясь предоставления документации о банковских счетах этих компаний в Швейцарии.

Один из запросов касается подозрений в отмывании средств, полученных Романом Абрамовичем от продажи «Сибнефти» в 2005 году за $13 млрд. Другой запрос связан с возможным нарушением господином Абрамовичем режима санкций. В частности, в документах указывается, что сразу после внесения миллиардера в санкционный список острова Джерси в 2022 году были зафиксированы переводы возможно связанных с ним активов. Швейцарский суд решил, что такие данные могут быть переданы властям Джерси. Попытки адвокатов заблокировать передачу таких документов были отклонены швейцарским судом.

Как указывает The Guardian, адвокаты Романа Абрамовича отвергают все обвинения и настаивают на том, что любые предположения о его причастности к преступной деятельности являются ложными.

Алена Миклашевская

Как Роман Абрамович стал одним из богатейших людей России

Роман Абрамович родился 24 октября 1966 года в Саратове. Его мать умерла, когда сыну был год. Отец, работавший в совнархозе в Коми, погиб в результате аварии на стройке, когда Роману было четыре года. После этого воспитанием мальчика занимался дядя, а после окончания первого класса Роман Абрамович переехал к родственникам в Москву, где и окончил школу

После окончания школы Роман Абрамович служил в артиллерийских частях во Владимирской области&lt;br>На фото: Роман Абрамович (слева) с сослуживцами

Дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева рассказывала о том, как Роман Абрамович закончил службу в армии: «Существует такая штука, как “дембельский аккорд”. Это когда уходящий из армии солдат должен сделать что-то полезное для своей части. Роману [...] поручили прорубить просеку в лесу для будущей дороги. Он поделил лес на равные квадраты и пошел в ближайшую деревню. А там — как обычно, в домах печки, у всех проблемы с дровами. Он сказал, что продает право на вырубку леса на вверенном ему участке. Вся деревня ринулась на вырубку леса. Через два дня вся просека была вырублена. И на третий день Роман Абрамович отправился домой, простившись со своей частью навсегда. Я спросила: а что ты сделал с деньгами? Он сказал, что поделил на три части. Одну отдал остающимся офицерам. Вторую — друзьям, которым оставалось еще служить. А третью кучку поделили между собой участники дембельского аккорда. Денег было много»

После армии будущий миллиардер поступил в Ухтинский индустриальный институт, однако не закончил его и занялся предпринимательской деятельностью. В 1989 году он создал и возглавил кооператив «Уют» по продаже в Москве детских пластмассовых игрушек. Затем Абрамович стал биржевым брокером, переключился на торговлю нефтепродуктами

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В начале 1990-х Абрамович возглавлял предприятие АВК, которое занималось среди прочего и перепродажей нефтепродуктов. По некоторым данным, в 1992 году следственные органы подозревали предпринимателя в причастности к хищению 55 цистерн с дизельным топливом с государственного Ухтинского нефтеперерабатывающего завода. Дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В середине 1990-х Абрамович познакомился с генеральным директором «Автомобильного всероссийского альянса» Борисом Березовским, который, по данным СМИ, и предложил молодому бизнесмену заняться нефтяным бизнесом. Тандем преуспел в этом бизнесе: в частности, в 1996 году структуры, связанные с Абрамовичем и Березовским, выкупили более 70% акций недавно созданной компании «Сибнефть». В прессе тогда утверждалось, что Абрамович заплатил за долю в нефтяной компании $100,3 млн

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В этот же период молодой предприниматель сблизился с семьей президента России Бориса Ельцина. Его дочь Татьяна и зять Валентин Юмашев не скрывают дружеских отношений с миллиардером

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В одном из интервью Борис Немцов рассказывал о первой встрече с Романом Абрамовичем: «В первый раз я увидел его на даче у Татьяны Юмашевой. Там какой-то парень все бегал, суетился. Я спрашиваю Таню: “Это кто?” Она отвечает: “Это Рома Абрамович. Он умеет дружить”». По мнению многих аналитиков и журналистов, именно тесные отношения с окружением президента позволили Абрамовичу добиться такого успеха

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 1999 году Роман Абрамович прошел в Госдуму по Чукотскому одномандатному избирательному округу. Менее чем через год он стал самовыдвиженцем на пост губернатора региона. Его кандидатуру поддержал, в частности, Анатолий Чубайс, заявив, что бизнесмен «на Чукотке действительно порядок может навести». На выборах за Абрамовича проголосовали 90,61% избирателей&lt;br>На фото: Роман Абрамович со второй супругой Ириной

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

Миллиардер неоднократно собирался уйти с поста главы региона. Однако всякий раз после встречи с Владимиром Путиным отказывался от своих намерений. Губернаторское кресло Абрамович покинул только в 2008 году, когда президент Дмитрий Медведев подписал его прошение об отставке «по собственному желанию»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев

В начале 2000-х Роман Абрамович значительно расширил свой бизнес. Так, при его участии алюминиевые и энергетические активы «Сибнефти» были объединены с «Сибирским алюминием» Олега Дерипаски в совместную компанию «Русал». Несколько раз Абрамович пытался продать «Сибнефть» ЮКОСу Михаила Ходорковского (на фото третий слева, признан иноагентом). Сделка была заключена в 2003 году, однако слияние не было закончено из-за начала уголовного преследования топ-менеджеров ЮКОСа

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

В этот же период Абрамович выкупил у своего партнера Бориса Березовского его долю в «Сибнефти», а также принадлежавшие Березовскому 49% акций телеканала ОРТ (сейчас — «Первый канал») и 26% акций «Аэрофлота». Долю в авиакомпании миллиардер продал в 2003–2005 годах. В сентябре 2005 года «Газпром» выкупил у Абрамовича 72,6% акций «Сибнефти» за $13 млрд. Такие действия привели к разрыву отношений двух бизнесменов. В 2007 году Березовский пытался добиться от Абрамовича компенсации в размере $5,6 млрд, утверждая, что продавал акции «под давлением властей». Судебная тяжба длилась несколько лет, однако в результате лондонский суд отклонил претензии Березовского

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2003 году Роман Абрамович заключил сделку, которая прославила его на весь мир,— за 140 млн фунтов он купил английский футбольный клуб «Челси». Тренер Жозе Моуриньо, который возглавил клуб с приходом Абрамовича, вспоминал: «В 2004-м мы отменно отдохнули, проведя на яхте несколько дней. Мистер Абрамович произносил тосты за победу “Порту” и ни разу не упомянул, чего от меня хочет. Но в конце заплыва мы очень быстро обо всем договорились. У меня были прекрасные отношения с хозяином»&lt;br>На фото: Роман Абрамович со второй супругой Ириной во время матча сборных команд России и Испании на чемпионате Европы 2004 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В рейтинге богатейших людей мира по версии журнала Forbes Роман Абрамович появился в 2001 году, тогда его состояние оценивалось в $1,4 млрд. В 2005–2007 годах он был самым богатым человеком России

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

В настоящий момент Роман Абрамович остается крупнейшим акционером металлургического холдинга Evraz (он владеет 28,64% акций). В его распоряжении находятся около 4,2% акций «Норильского никеля». В 2011 году 25% акций «Первого канала» он продал «Национальной медиагруппе» Юрия Ковальчука, сохранив пакет в 24% акций (в августе 2018 года он снизил долю до 20%, которые затем продал компании «ВТБ капитал»). В декабре 2017 года компания «Енисей Капитал» Романа Абрамовича купила 25,1% «Трансконтейнера». Позже группа «Дело» выкупила 99,6% компании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

По данным британской газеты The Sunday Times, личная охрана Романа Абрамовича состоит из 20 специалистов по безопасности. Столько же телохранителей сопровождают бизнесмена в его поездках по миру и визитах в Россию

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В последний раз Абрамович публиковал декларацию о доходах в 2011 году перед выборами в Думу Чукотского автономного округа. По документу, бизнесмен на тот момент владел 12 земельными участками в России, США, Великобритании и Франции, девятью домами, семью квартирами, семью автомобилями и акциями семи фирм&lt;br>На фото: Роман Абрамович во время посещения оленеводческой бригады в 2008 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

«Деньги не могут принести счастье. Независимость — да, в какой-то степени»&lt;br>Роман Абрамович известен своей страстью к яхтам. В частности, ему принадлежит одно из самых больших частных судов — яхта Eclipse длиной 162 м, ее стоимость оценивалась в 2010 году в $400 млн. Коллекция предметов искусства, принадлежащая Абрамовичу, может стоить, по оценкам экспертов, до $1 млрд

Роман Абрамович известен своей страстью к яхтам. В частности, ему принадлежит одно из самых больших частных судов — яхта Eclipse длиной 162 м, ее стоимость оценивалась в 2010 году в $400 млн. Коллекция предметов искусства, принадлежащая Абрамовичу, может стоить, по оценкам экспертов, до $1 млрд

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин

Роман Абрамович был трижды женат. С первой супругой, Ольгой Лысовой, бизнесмен развелся еще на заре своей карьеры. Второй женой Абрамовича стала бывшая стюардесса Ирина Маландина. В 2007 году они развелись, выплаты предпринимателя, по некоторым оценкам, суммарно составили около $3 млрд. Третьей супругой миллиардера стала основатель московского музея «Гараж», дизайнер и коллекционер Дарья Жукова (на фото)

Фото: Reuters / Toby Melville

В августе 2017 года Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о расставании. У бизнесмена семеро детей: Илья, Аркадий, Анна, Софья и Арина — от второго брака, Аарон-Александр (на фото) и Лея — от третьего

Фото: Reuters / John Sibley

«Мне кажется, что тот человек, про которого рассказывают определенные СМИ, и я — это разные люди. Кто из них лучше, не мне судить. Но одно явно: рассказывают не обо мне»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В российском рейтинге Forbes по итогам 2022 года предприниматель занимает 16-е место с состоянием $6,9 млрд

Фото: Phil Noble / Reuters

В мае 2022 года из-за антироссийских санкций миллиардер был вынужден продать английский футбольный клуб «Челси». Сумма сделки составила 4,25 млрд фунтов. Однако Роман Абрамович не получил этих денег, 2,5 млрд фунтов пошли на благотворительность, а остальные 1,75 млрд — это гарантированная сумма инвестиций в команду и стадион на 10-летний срок

Фото: Martin Meissner / AP

После начала российской спецоперации на Украине Роман Абрамович принимал участие в русской-украинских переговорах, но не входил ни в одну из делегаций

Фото: Turkish Presidency / AP

