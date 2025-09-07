Власти Джерси ведут расследование в отношении Романа Абрамовича

Власти острова Джерси заподозрили российского миллиардера Романа Абрамовича в коррупции и отмывании денег и ведут в отношении него уголовное расследование. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на документы из Федерального уголовного суда Швейцарии.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Бизнесмен Роман Абрамович

Как указывается в судебных документах, следователи Джерси хотят выяснить источники состояния Романа Абрамовича, сколоченного им «в период хаотичного и бесконтрольного подъема капитализма в России в 1990-х и 2000-х годах». Для этого они, в частности, сделали несколько запросов в швейцарские суды относительно компаний, связанных с российским бизнесменом, добиваясь предоставления документации о банковских счетах этих компаний в Швейцарии.

Один из запросов касается подозрений в отмывании средств, полученных Романом Абрамовичем от продажи «Сибнефти» в 2005 году за $13 млрд. Другой запрос связан с возможным нарушением господином Абрамовичем режима санкций. В частности, в документах указывается, что сразу после внесения миллиардера в санкционный список острова Джерси в 2022 году были зафиксированы переводы возможно связанных с ним активов. Швейцарский суд решил, что такие данные могут быть переданы властям Джерси. Попытки адвокатов заблокировать передачу таких документов были отклонены швейцарским судом.

Как указывает The Guardian, адвокаты Романа Абрамовича отвергают все обвинения и настаивают на том, что любые предположения о его причастности к преступной деятельности являются ложными.

Алена Миклашевская