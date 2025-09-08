Объем выдачи розничных кредитов достиг в августе примерно 950 млрд руб.

В августе 2025 года восстановление рынка розничного кредитования немного замедлилось. Объем выданных кредитов составил 948,5 млрд руб., на 8,7% превысив показатель июля, следует из данных Frank RG. При этом за июль рынок вырос почти на 21%, за июнь — на 15,3%.

В основном это было связано с замедлением темпов выдачи кредитов наличными. В августе объем выданных кредитов составил 357 млрд руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 5,6%. Этот минимальный объем для августа за последние восемь месяцев. По сравнению с прошлым годом отставание составляет 37%.

Вместе с тем в других сегментах темпы выдач хотя и замедлились, однако превысили 10%. Наибольший прирост показала ипотека, объем выдачи которой составил 392,5 млрд руб., что на 11% выше результата июля 2025-го и на 6% выше результата августа 2024 года.

Объем выданных автокредитов достиг 173,4 млрд руб., превысив показатель июля на 10,2%. Помесячный рост в данном сегменте может поддерживать рынок новых автомобилей за счет субсидированных кредитов. Пока еще этот сегмент проигрывает прошлогодним показателям, однако уверенно превышает результаты предшествующих годов.

Увеличился объем выдачи и в сегменте POS-кредитования, составив 25,6 млрд руб., на 10,3% больше июля 2025 года. Прирост был обеспечен увеличением среднего размера кредита. Он составил 75 тыс. руб., увеличившись на 43% к июлю 2025 года и более чем в два раза, чем в августе прошлого года. При этом в количественном выражении POS-кредиты — единственный сегмент, показывающий отрицательную месячную динамику. Так, в августе 2025 года было выдано 341,6 тыс. кредитов, что на 23% ниже уровня июля 2025 года и на 70% ниже показателя августа 2024 года.

Несмотря на позитивную помесячную динамику, в годовом выражении рынок продолжает сокращаться, оставаясь на 21% ниже уровня августа 2024 года. Положительная динамика пока свидетельствует о плавном и осторожном восстановлении, нежели о существенном росте рынка розничного кредитования. Впрочем, стабилизация и последовательный рост в течение нескольких месяцев в сочетании со смягчением денежно-кредитной политики создают предпосылки для дальнейшего оживления на рынке розничного кредитования.

Елена Ванюшина