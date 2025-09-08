Внутренний туризм в России за два года подорожал почти на четверть

Путешествия по России за два года выросли в цене на 22,6%, следует из данных сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours (есть у «Ъ»). Летом 2023 года в среднем можно было забронировать тур в Сочи за 72 892 руб., летом 2024 года эта сумма выросла до 79 335 руб. Этим летом тур по России на 7–10 дней на двоих обходился в среднем в 89 406 руб.

Фаворитом среди российских туристов летом остается Краснодарский край — в частности, Сочи и Адлер. По подсчетам Onlinetours, средний чек на бронирование тура в Сочи в этом году вырос на 25 тыс. руб., до 122 845 руб. Прирост в стоимости составил 25,7%. За два года интерес к российским курортам вырос на 44,5%.

Эксперты заявили, что за двухлетний период Россия вошла в топ-5 направлений среди российских туристов. В пятерку самых популярных направлений на летний период по версии Onlinetours включены:

Турция,

Египет,

Таиланд,

Россия,

ОАЭ.

О внутреннем туризме в РФ — в материале «Ъ» «Осень проведут в номерах».