Осень проведут в номерах

Геленджик, Лазаревское, Сочи и Адлер — лидеры по бронированиям на бархатный сезон. По уровню спроса их догоняют крымские курорты, рассказали “Ъ FM” представители туристической отрасли. По данным «Яндекс Путешествий», этим летом более чем на 50% выросла популярность отдыха в Дагестане, половину от прошлогоднего показателя прибавила Карелия. А горнолыжные курорты Архыз и Домбай в жаркий сезон показали рост на 132% и 219% соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Теплую погоду и купальный сезон на юге России синоптики прогнозируют до первой декады октября. Цены на объекты размещения уже начали снижаться, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин: «В первой половине сентября снижение будет 10-15% к летним ценам. Во второй половине сентября — до 20-25%. Все-таки загрузка в этом месяце на популярных курортах примерно в два раза ниже, чем в августе. Спрос находится примерно на уровне прошлого года, мы не видим каких-то изменений нигде, кроме Крыма и Анапы. В последнем случае, понятно, со знаком минус, причем существенным — где-то минус 50% год в году.

А Крым, наоборот, в этом году стал лидером по приросту турпотока. Мы его оцениваем где-то в 25-30% к 2024-му. Бархатный сезон тоже сохраняет очень позитивную динамику. Тем не менее Краснодарский край все равно сохранит первое место и на бархатный сезон. Он все-таки у нас и больше по площади, и по количеству отельных мест. В России примерно 70% размещений приходится на отели две-три "звезды", в том числе на пляжных курортах, 20% — это четырехзвездные гостиницы, и 5-10% — пятизвездные».

В этом году бархатный сезон стартует без традиционной паузы. Август в Сочи завершается на максимуме: загрузка отелей по всему побережью и в Красной Поляне держится на уровне 90-95%, рассказали “Ъ FM” в сети отелей «Прованс». Большинство гостей бронируют отдых на неделю, но популярны и короткие заезды на выходные. Сколько стоит ночь проживания в отеле? Об этом рассказала руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова: «Чуть больше половины всех заказов, а именно 57%, приходится на бронирование отелей и апартаментов в России. Ночь в гостиницах в среднем наши клиенты бронируют за 9 тыс. руб. И если сравнивать стоимость, по которой выбирают проживание в августе и сентябре, то каких-то колебаний цены незаметно.

Однако можно сказать, что в целом, конечно, бархатный сезон — это более бюджетное время, когда можно отправиться на море. Если мы говорим про российские направления, то действительно освобождается большее количество объектов размещения, где можно найти проживание по более низкой цене. Но мы также видим тенденцию, что люди начинают чуть чаще бронировать отели в категории четыре "звезды". Соответственно, с этим и связано то, что средний чек проживания за ночь не снижается.

Если говорить про отдых за рубежом, то здесь несколько другая ситуация. Действительно, и наши клиенты в сентябре выбирают немножечко дешевле объекты размещения. Средняя стоимость номера за границей, по нашим данным, составляет 16 тыс. руб., в то время как в августе путешественники бронировали отели за 16,8 тыс. руб. Что касается популярных направлений, то здесь на первом месте Италия, на втором — Испания, на третьем — Франция, на четвертом — Китай, и замыкает пятерку Япония».

По данным «Т-Путешествий», 80% всех поездок совершаются по России и только 20% — за рубеж. При этом представители отрасли фиксируют возросший интерес к дорогим отелям. По данным Ассоциации туроператоров России, в Египте спрос россиян в этом сегменте вырос на 15-30%.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Юлия Савина