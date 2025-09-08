В Татарстане за сутки потушили шесть пожаров

В Республике Татарстан за сутки 7 сентября сотрудники противопожарной службы потушили шесть пожаров, четыре из них были в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники МЧС также совершили 11 выездов на ложные вызовы и семь раз — на взаимодействие с другими службами. Спасатели семь раз приезжали на места автомобильных аварий для устранения последствий. На водных объектах происшествий не было.

Ранее сообщалось, что 6 сентября подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана ликвидировали 11 возгораний.

