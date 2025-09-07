В Татарстане за сутки потушили 11 пожаров
6 сентября подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана ликвидировали 11 возгораний, 9 из которых произошли в жилом секторе. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС по республике.
За прошедшие сутки пожарные 12 раз выезжали на ложные вызовы и 10 раз оказывали помощь другим экстренным службам. Спасатели 5 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
На водных объектах Татарстана происшествий не зарегистрировано.