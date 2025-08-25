В Петербурге возбуждено дело из-за хищения 2 млн рублей по контракту «Метростроя»

По материалам проверки прокуратуры петербургского метрополитена возбуждено дело против должностных лиц компании-подрядчика, похитивших 2 млн рублей, которые выплатило в качестве аванса АО «Метрострой Северной Столицы». Об этом сообщили 25 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

ООО «Д-Текс» заключило с АО «Метрострой Северной Столицы» контракт на поставку алюминиевого профиля для изготовления балюстрады эскалатора. Согласно данным с сайта госзакупок, общая сумма договора от 18 ноября 2022 года составляла 2,6 млн рублей. В качестве аванса компания-подрядчик получила 2 млн рублей, которые должностные лица ООО «Д-Текс» похитили, так и не приступив к выполнению обязательств по контракту.

Весной этого года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал с компании-поставщика суммарно около 3,2 млн рублей — задолженность, штраф, неустойку, процент за пользование чужими средствами и расходы по оплате госпошлины, следует из постановления на сайте учреждения. Теперь по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Надзорное ведомство контролирует ход расследования.

По данным Rusprofile, директором и единственным учредителем ООО «Д-Текс» выступает Алексей Мохов. На 2022 год в компании числился только один сотрудник.

Артемий Чулков