Красноярский губернатор назначил врио главы ликвидируемого Березовского района

Врио главы Березовского района Красноярского края назначен Александр Крестьянинов. Соответствующий указ 8 сентября издал губернатор Михаил Котюков.

Согласно документу, господин Крестьянинов будет исполнять обязанности главы «до дня избрания в установленном порядке и вступления в должность первого главы Сосновоборского муниципального округа».

Ранее район возглавляла Елена Мамедова. По данным депутата законодательного собрания Красноярского края Александра Новикова, в начале сентября она ушла в отставку по собственному желанию. На официальных ресурсах Березовского района информации об этом нет.

14 сентября пройдут выборы сосновоборского окружного совета первого созыва. Избранным депутатам предстоит утвердить главу Сосновоборского округа. В ходе реформы в состав этого округа войдет значительная часть Березовского района.

Как писал «Ъ-Сибирь», 20 августа господин Котюков назначил Александра Кулева врио главы Тасеевского района. Он будет исполнять обязанности до дня избрания первого главы Дзержинско-Тасеевского муниципального округа, который создается в результате объединения Тасеевского и Дзержинского районов.

Валерий Лавский