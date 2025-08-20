Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Тасеевским районом до его ликвидации будет руководить врио главы

Александр Кулев назначен врио главы Тасеевского района Красноярского края. Соответствующий указ 20 августа подписал губернатор Михаил Котюков.

В документе указывается, что решение принято «в связи с применением меры процессуального принуждения к главе Тасеевского района в виде временного отстранения от должности». В феврале 2025 года сообщалось, что глава района Константин Дизендорф задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Районом он руководил с 2021 года. На сайте райадминистрации он до сих пор указан в качестве главы муниципалитета.

Согласно указу губернатора, господин Кулев будет руководить администрацией Тасеевского района «до дня избрания в установленном порядке и вступления в должность первого главы Дзержинско-Тасеевского муниципального округа». Как писал «Ъ-Сибирь», в ходе реформы местного самоуправления в Красноярском крае Дзержинский и Тасеевский районы территориально объединяются в муниципальный округ. Нового главу предстоит утвердить окружному совету, который будет избран 14 сентября 2025 года.

Тасеевский район расположен на востоке Красноярского края. Там проживает около 11 тыс. человек.

Валерий Лавский

