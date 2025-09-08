В Польше разбился второй дрон за два дня

Сотрудники погранслужбы Польши обнаружили обломки дрона возле поселка Полатыче вблизи границы с Белоруссией.

Как передает Onet, следы падения были обнаружены вечером 7 сентября. Полиция сообщила, что пострадавших и разрушений нет. Там также уточнили, что дрон не содержал «каких-либо опасных материалов».

6 сентября Минобороны Польши сообщало о падении дрона вблизи поселка Майдан-Селец. Ведомство уточняло, что он не имел военных характеристик и, скорее всего, предназначался для контрабанды.