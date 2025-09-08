В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали два человека

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) на 36 км дороги Тюмень — Ханты-Мансийск произошло ДТП с участием «Газели» и Toyota, в котором пострадали два человека, сообщили в окружной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Авария произошла 6 сентября около 12:30 в Нефтеюганском районе. По предварительным данным, 73-летний водитель «Газели» пытался развернуться вне перекрестка и не уступил дорогу, что привело к столкновению с Toyota, двигавшейся в том же направлении. В результате аварии два пассажира Toyota получили травмы.

Ранее на 253 км дороги Тюмень — Ханты-Мансийск в результате ДТП с участием большегруза погиб автомобилист, пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний.

Ирина Пичурина