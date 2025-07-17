В ДТП с большегрузом на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб человек

На 253 км дороги Тюмень — Ханты-Мансийск в результате ДТП с участием большегруза погиб автомобилист, пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

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Инцидент произошел 16 июля на окраине Тобольска (Тюменская область). По предварительной информации, столкновение легковой машины Mazda и большегруза Scania произошло из-за того, что у грузового авто отказали тормоза. В результате аварии погиб 45-летний водитель Mazda — житель Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), пострадали его дети — 19-летняя дочь и 15-летний сын.

Ранее прокуратура Уватского района (Тюменская область) организовала проверку по факту ДТП с участием микроавтобуса Toyota, произошедшего 15 июля на 386 км дороги Тюмень — Ханты-Мансийск. В результате опрокидывания один пассажир погиб, еще трое получили ранения.

Ирина Пичурина