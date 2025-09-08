На Ставрополье площадь закладки виноградников сократилась на 56%

Планируемая площадь закладки новых виноградников до конца 2025 года в Ставропольском крае составляет77,4 га, что на 56,5% меньше, чем в 2024 году, когда было заложено 177,7 га. Об этом сообщил РБК Кавказ со ссылкой на данные Ставропольвиноградопрома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

С начала 2025 года в регионе было создано 24,8 га виноградников. До конца года планируется расширить их площадь еще на 46,1 га. Кроме того, будет заложено 6,5 га питомников винограда.

В ведомстве отметили, что на территории региона зарегистрированы девять частных виноделен, имеющих лицензии на производство, хранение и поставки произведенных вин.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в первом полугодии 2025 года в Ставропольском крае объем производства виноградных вин составил 393,2 тыс. дал, что на 30% больше показателя аналогичного периода прошлого года, когда было произведено 302,6 тыс. дал.

Наталья Белоштейн