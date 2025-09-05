На Ставрополье объем производства виноградных вин увеличился на 30%

В первом полугодии 2025 года в Ставропольском крае объем производства виноградных вин составил 393,2 тыс. дал, что на 30% больше показателя аналогичного периода прошлого года, когда было произведено 302,6 тыс. дал. Об этом сообщил РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Ставропольвиноградопром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

При этом в регионе отмечается снижение объема производства игристых вин на 13%. В январе-июне 2025 года объем составил 46,3 тыс. дал, когда годом ранее он был на уровне 53,1 тыс. дал.

Вино из Ставрополья поставляется как в крупные федеральные торговые сети, так и в специализированные магазины региона. Кроме того, продукция отправляется в Краснодарский край, Ростовскую область, Красноярск, Тюмень, Хабаровск и другие регионы России.

Отмечается, что в 2025 году на стимулирование развития отрасли виноградарства и виноделия региона было выделено 175,4 млн руб. Из них 114,7 млн руб. уже направлены производителям. Остаток средств виноделы получат в ноябре.

Наталья Белоштейн