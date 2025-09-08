«Ведомости»: миллиардер Березкин поучаствует в строительстве «Большого сити»

Проект комплексного развития территорий (КРТ) «Магистральные улицы» займется реорганизацией промзоны №5 в районе кластера «Большой сити». Газета «Ведомости» со ссылкой на источники пишет, что фирма связана с группой ЕСН миллиардера Евгения Березкина.

Как поясняет издание, с группой господина Березкина связан закрытый паевой инвестиционный фонд «Развитие территорий Москва», который и создал «Магистральные улицы». Фонд находится под управлением компании «Градиент». Миллиардер также владеет несколькими фирмами на 1-й Магистральной улице, которая включена в проект КРТ.

«Большой сити» — проект расширения делового квартала «Москва Сити» за счет прилегающих районов. Он охватывает более 3 тыс. га между Ленинградским и Кутузовскими проспектами. В промзоне на Магистральных улицах, охватывающей 73,6 га, планируется строительство 3,27 млн кв. м недвижимости.

