Последствия засухи в Туве привели к объявлению режима ЧС

Семь районов Тувы включены в зону действия режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Причинами в постановлении республиканского правительства указаны почвенная и атмосферная засуха, а также суховеи.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В документе речь идет о Дзун-Хемчикском, Сут-Хольском, Чаа-Хольском, Улуг-Хемском, Чеди-Хольском, Эрзинском и Монгун-Тайгинском районах. По оценке правительства, в июне-июле названные природные явления уничтожили там сельскохозяйственные культуры и кормовые угодья на площади более 3 тыс. га.

«Рекомендовать администрациям муниципальных образований Республики Тыва обеспечить организацию заготовки необходимого объема грубых кормов, в случае дополнительной потребности осуществить закупку кормов из соседних регионов»,— говорится, в частности, в постановлении.

В начале августа власти региона сообщали о гибели сельскохозяйственных культур и травостоя в пяти районах на общей площади 1,9 тыс. га. Тогда ущерб оценивался примерно в 11 млн руб.

Валерий Лавский