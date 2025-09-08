Бастрыкину доложат по делу о затапливаемом доме в Тобольске

Управление СКР по Тюменской области возбудило уголовное дело по факту затопления дома в Тобольске. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования, сообщили в информационном центре СКР.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Согласно информации из Telegram, в шестом микрорайоне города Тобольска нарушаются права жильцов многоквартирного дома 1978 года постройки, в том числе участника специальной военной операции (СВО). Поврежденная кровля на протяжении нескольких лет протекает — после выпадения осадков затапливаются квартиры и подъезды. Капремонт запланирован на 2030 год, жалобы жильцов в компетентные органы результатов не принесли.

Ранее Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Тюмени. В доме обрушились перекрытия и появились насекомые с грызунами.

Ирина Пичурина