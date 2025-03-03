Бастрыкин заинтересовался разрушающимся жилым домом в Тюмени

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Тюмени, передает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным из СМИ, в многоквартирном доме 1971 года постройки прогнили несущие конструкции, что привело к обрушению перекрытий и появлению насекомых с грызунами. Несмотря на признание дома аварийным, жильцы до сих пор не расселены, ремонтные работы не проводятся. Обращения граждан остаются без ответа, при этом расселение запланировано лишь на 2030 год.

В СКР по Тюменской области уже начата процессуальная проверка для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, в январе Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении жилищных прав многодетной семьи в Тюмени: мать детей от 6 до 15 лет, проживающая в аварийном доме, обратилась в суд из-за требований застройщика выселиться из дома, но деньги семье так и не передали.

Ирина Пичурина