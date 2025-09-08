Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Теплоход «Чародейка» столкнулся с мостом Белинского в Петербурге

Вечером 7 сентября теплоход «Чародейка» во время движения столкнулся с частью конструкции моста Белинского, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Обстоятельства происшествия до сих пор выясняются.

Теплоход «Белинский», который столкнулся с мостом Белинского

Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры

Сейчас сотрудники транспортной прокуратуры проверяют исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что теплоход «Чайка» в этот же день сел на мель в акватории Финского залива. На борту судна находились 70 человек, их эвакуировали. В результате происшествия никто не пострадал.

Андрей Маркелов

