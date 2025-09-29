Сегодня исполняется 57 лет президенту и генеральному директору АвтоВАЗа Максиму Соколову

Максим Соколов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Максим Соколов

Его поздравляет председатель комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов:

— Уважаемый Максим Юрьевич! Примите мои искренние поздравления с днем рождения! Ваше руководство АвтоВАЗом в непростое время — это пример высочайшей ответственности, стратегического мышления и преданности делу. Под Вашим началом компания демонстрирует впечатляющую устойчивость и продолжает играть ключевую роль в российской промышленности. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов на благо российского автопрома. Бодрости духа, уверенности в завтрашнем дне и всего наилучшего!

