Краснов назвал главный способ для бизнеса избежать изъятия активов

Генпрокурор Игорь Краснов сказал, что участники приватизации не могут в инициативном порядке проверить свой бизнес и избежать возможных судебных претензий. Наиболее простым способом для предпринимателей исключить подобные риски он назвал законопослушное поведение и честное ведение бизнеса.

«Самый простой способ снять с себя риски судебных претензий — законопослушное и социально ориентированное поведение,— сказал господин Краснов РБК. — Честное ведение бизнеса, своевременная выплата заработной платы ... посильное участие в развитии региона».

Как добавил генпрокурор, абсолютное большинство приватизационных конкурсов с юридической точки зрения проходили безупречно. Он отметил, что Генпрокуратура не занимается ревизией приватизации. Однако иски с требованием изъять частные активы, по его словам, часто подаются после проверок, которые устанавливают факт коррупции или других криминальных действий со стороны бизнеса.