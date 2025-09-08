Алтайский губернатор сменил руководителя района

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко своим решением назначил руководителя еще одного муниципального образования — Первомайского района. Соответствующее распоряжение главы региона опубликовано в аккаунте первомайского районного собрания в соцсети «ВКонтакте».

Согласно документу, Максим Сабына назначен врио главы района до избрания главы «в установленном порядке». Ранее господин Сабына занимал пост главы Центрального района Барнаула. На аппаратном совещании 8 сентября мэр столицы Алтайского края Вячеслав Франк поблагодарил господина Сабыну за «плодотворную работу».

До последнего времени Первомайский район возглавляла Юлия Фролова.

Как писал «Ъ-Сибирь», несколько дней назад Виктор Томенко также своим решением назначил врио главы города Камень-на-Оби Сергея Гончарова.

Валерий Лавский