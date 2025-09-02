Губернатор Алтайского края назначил врио главы города своим решением

Врио главы города Камень-на-Оби назначен депутат горсовета Сергей Гончаров. О выходе соответствующего распоряжения губернатора Алтайского края Виктора Томенко сообщила администрация Каменского района региона.

«Данное политическое решение принято на основании ч. 6 ст. 19 федерального закона №33 “Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти ”»,— говорится в сообщении.

Согласно указанному положению федерального закона, в случае, если представительный орган власти муниципалитета не смог избрать главу, губернатор в течение 10 дней назначает врио руководителя своим решением. Господин Гончаров является директором ООО «Старт».

По уставу Камня-на-Оби, горсовет избирает главу города из своего состава. В сообщении райадминистрации говорится, что городской парламент трижды не смог этого сделать. Следующая сессия горсовета, которая должна избрать главу, назначена на 9 сентября.

Камень-на-Оби является самостоятельным муниципальным образованием, входящим в состав Каменского района. В городе на северо-западе Алтайского края проживает около 32 тыс. человек.

