Соцфонд: больничный лист не будет оплачен при наличии работы по совместительству

Социальный фонд России разъяснил условия оплаты больничных листов при работе по совместительству. Если работник, находясь на больничном по основному месту работы, продолжает трудиться на другой должности по совместительству и получать за это доход, больничный не будет оплачен. Это правило распространяется даже на дистанционную работу, отметили в фонде.

В документах Соцфонда, с которыми ознакомилось «РИА Новости», отмечается, что освобождение от работы должно соблюдаться на всех рабочих местах. Указывается, что такое требование введено для предотвращения злоупотреблений правом на отдых и дополнительного финансового стимулирования.

Помимо этого, несоблюдение режима, установленного врачом, может существенно замедлить процесс выздоровления. Кроме того, выход на работу без соответствующей медицинской выписки считается нарушением условий предоставления медицинской помощи.