Производитель протезов Steplife ждет двукратного роста рынка в РФ к 2029 году

Российский производитель бионических протезов Steplife планирует провести IPO в течение четырех лет, рассказали «Ъ» в компании. До конца 2025 года компания также намерена привлечь 200 млн руб. в рамках pre-IPO и размещения облигаций.

Как уточнили в Steplife, средства нужны для развития производства бионических протезов нового поколения. В качестве возможных инвесторов компания называет «розничных инвесторов и ряд институциональных».

Steplife ожидает, что рынок протезов в России вырастет с 70,1 млрд руб. в 2025 году до 157,2 млрд руб. в 2029 году. В компании также добавили, что в настоящий момент 65% рынка занимают механические протезы. По прогнозам Steplife, к 2028 году 60% рынка займут бионические протезы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Протезы подбираются к бирже».