Наибольший дефицит кадров в Удмуртии в августе наблюдается в сфере здравоохранения

По итогам августа в Удмуртии наибольший дефицит кадров наблюдался в сфере здравоохранения и социальных услуг, где на одно резюме приходится 12 вакансий, сообщили в республиканском центре занятости населения (РЦЗН). Предлагаемая зарплата в этой сфере увеличилась на 6,2% за месяц и составила 43,9 тыс. руб.

В сфере культуры, спорта и досуга количество вакансий сократилось вдвое: на одно резюме теперь приходится 5 вакансий. Средняя зарплата в этой области снизилась на 10,7% и составила 27,4 тыс. руб. В сфере образования соотношение резюме и вакансий сейчас составляет 1:7, при этом количество предложений снизилось на 22,2%. Зарплата за месяц увеличилась на 0,5% — до 30,3 тыс. руб.

В отрасли добычи полезных ископаемых на одно резюме приходится 11 вакансий, что на 38,9% ниже, чем в июле. Средняя зарплата снизилась на 7,4% — до 57,3 тыс. руб. В среднем по отраслям в Удмуртии дефицит кадров составил пять вакансий на одно резюме.