Налоговые поступления в бюджет Новосибирской области отстают от плана

Дефицит бюджета Новосибирской области по кассовому исполнению достиг 36,5 млрд руб. Данные привел вице-премьер — министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко 8 сентября на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова.

По данным господина Голубенко, с начала года областной бюджет получил доходы в объеме около 196 млрд руб., включая 177 млрд руб. собственных доходов. Расходы составили примерно 232 млрд руб. При этом поступление собственных доходов «отстает примерно на 10 п. п. от плановых оценок».

«Сентябрь у нас — традиционно месяц дефицитный. В частности, при плановых 20 млрд руб. собственных доходов расходы, заявленные органами власти к финансированию, составляют 32 млрд руб. Из них третью часть мы на сегодняшний день финансируем, финансирование идет по графику, но, тем не менее, понимая, что доходы мы будем получать по сроку после 25-го числа месяца, в сентябре будет осуществлено плановое привлечение рыночных заимствований»,— добавил руководитель областного минфина.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале мая заксобрание Новосибирской области внесло поправки в региональный бюджет на 2025 год, согласно которым его доходы были утверждены в размере 330,85 млрд руб., расходы — 374,39 млрд руб., дефицит — 43,5 млрд руб. Минфин уже заключил договоры с Совкомбанком и банком «Левобережный» на привлечение возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий на общую сумму 10 млрд руб.

Валерий Лавский