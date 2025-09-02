Новосибирская область привлекла 10 млрд рублей в Совкомбанке и «Левобережном»

Министерство финансов Новосибирской области заключило договоры с Совкомбанком и банком «Левобережный» на привлечение возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий на общую сумму 10 млрд руб., говорится в материалах на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Совкомбанк предоставит региону 10 возобновляемых и 9 невозобновляемых кредитных линий с лимитом по 500 млн руб. каждая. Цена контракта составила 97,4 млн руб. (возобновляемые линии) и 212 млн руб.(невозобновляемые). Согласно договорам, плавающая процентная ставка определена на уровне ключевой ставки ЦБ (действующей на дату размещения извещения об осуществлении закупки) с надбавкой 3,5% годовых.

ПАО Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» откроет Новосибирской области одну невозобновляемую кредитную линию также с лимитом в 500 млн руб. Цена контракта составила 192,5 млн руб. Процентная ставка также плавающая, она определена на уровне ключевой ставки ЦБ с надбавкой 3,5% годовых.

Согласно конкурсной документации, минфин Новосибирской области привлек 10 возобновляемых кредитных линий сроком 720 дней и 10 невозобновляемых кредитных линий сроком 365 дней. Целью финансирования указан дефицит регионального бюджета и погашение долговых обязательств.

В начале мая 2025 года заксобрание Новосибирской области внесло поправки в региональный бюджет на 2025 год, согласно которым его доходы были утверждены в размере 330,85 млрд руб., расходы — 374,39 млрд руб., дефицит — 43,5 млрд руб. (бюджет 2024 года исполнен с дефицитом в размере 20,1 млрд руб.).

Лолита Белова