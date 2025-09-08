В Татарстане два часа действует режим беспилотной опасности
В Республике Татарстан в 06:02 объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России.
Меры действует уже два часа. Режим вводят в случае выявление беспилотников, направляющих к территории республики. Росавиация пока не сообщала о закрытии аэропортов в Татарстане.
По данным Минобороны, сегодня ночью с 23:05 7 сентября до 03:00 8 сентября над российскими регионами было уничтожено семь БПЛА.
Ранее глава Минцифр Татарстана Айрат Хайруллин заявлял, что в республике во время беспилотной опасности интернет для жителей отключают не полностью.