Жесткие дискаунтеры увеличили выручку за полугодие почти на треть

По итогам января—июля количество магазинов, работающих в сегменте жестких дискаунтеров (вроде «Светофора», «Чижика» или «Доброцена»), выросло на 9,1% год к году, или на 963, достигнув около 11,5 тыс., следует из данных Infoline. По итогам первой половины текущего года такие сети выручили в сумме 642,1 млрд руб. Это на 27% больше год к году.

Рост в сегменте жестких дискаунтеров оказался более заметным по сравнению с мягкими дискаунтерами («Магнит», «Дикси», «Пятерочка»). Число торговых объектов таких сетей в январе—июле выросло на 3,7%, а магазинов у дома, также предлагающих недорогие продукты,— примерно на 0,7%. При этом общая выручка сетей, развивающих мягкие дискаунтеры, выросла на 17,1%.

Среди федеральных сетей жестких дискаунтеров рост продемонстрировали «Чижик» (входит в X5 Group), «Моя цена» (ГК «Магнит»), «Находка», «Доброцен» и «Победа». В 2025 году «Магнит» для повышения эффективности работы объектов основного формата вместо обновления переводил их в дискаунтеры «Моя цена». Так, с начала 2025 года было ребрендировано более 500 объектов.

Самой растущей сетью дискаунтеров стал «Чижик». Выручка ритейлера в первой половине года достигла 193,8 млрд, увеличившись на 89,3% год к году, следует из отчетности компании. Сейчас «Чижик» включает уже более 2,5 тыс. магазинов, ежегодно сеть открывает 800–900 новых точек, отмечают в X5 Group.

