Прокуратура проверит «Уральские авиалинии» из-за нехватки мест на рейсе в Ереван
Уральская транспортная прокуратура организовала проверку информации о нехватке мест в самолете «Уральских авиалиний» по рейсу Екатеринбург — Ереван, сообщили в ведомстве.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Инцидент произошел 4 сентября. По данным СМИ, пассажиров не допустили на рейс из-за замены самолета на судно меньшей вместимости. В ходе проверки будет дана оценка исполнения авиакомпанией законодательства о защите прав потребителей, воздушного законодательства.
Ранее транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия после задержки к вылету рейса ЕО-3537 авиакомпании «Икар» из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Нячанг по «техническим причинам».