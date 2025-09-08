Прокуратура проверит «Уральские авиалинии» из-за нехватки мест на рейсе в Ереван

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку информации о нехватке мест в самолете «Уральских авиалиний» по рейсу Екатеринбург — Ереван, сообщили в ведомстве.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Инцидент произошел 4 сентября. По данным СМИ, пассажиров не допустили на рейс из-за замены самолета на судно меньшей вместимости. В ходе проверки будет дана оценка исполнения авиакомпанией законодательства о защите прав потребителей, воздушного законодательства.

Ранее транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия после задержки к вылету рейса ЕО-3537 авиакомпании «Икар» из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Нячанг по «техническим причинам».

Ирина Пичурина