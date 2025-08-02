Прокуратура устроила проверку после задержки рейса Екатеринбург—Нячанг на сутки

Уральская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия после задержки к вылету рейса ЕО — 3537 авиакомпании «Икар» из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) в Нячанг по «техническим причинам», сообщили в пресс-службе ведомства. Вылет воздушного судна перенесли с 21:00 1 августа на 00:00 3 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На рейс ожидается 439 пассажиров. В настоящее время 79 пассажиров расселены в гостинице. Принимаются меры по расселению еще 118 человек. Оставшиеся пассажиры в аэропорт не прибывали»,— добавили в прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что оказание услуг пассажирам задержанного рейса находятся на контроле.

Василий Алексеев