Товарооборот Китая с Россией в январе—августе упал на 9,4%

Объем торговли КНР и РФ за восемь месяцев 2025 года составил $143,76 млрд, что на 9,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) Китая.

Как сообщается, экспорт китайских товаров в Россию в отчетный период сократился на 9,7%, до $64,77 млрд. Импорт продукции из РФ составил $78,99 млрд — спадом в 9,1%. По итогам восьми месяцев положительное торговое сальдо объемом $14,22 млрд в данной паре имеет Россия. Это на 2,8% меньше показателя аналогичного периода 2024 года.

В августе объем торговли КНР и РФ сократился к июлю на 6,4%, до $17,9 млрд. В том числе экспорт из Китая составил $8,55 млрд (спад в 5,8%), импорт из РФ — $9,35 млрд (спад на 6,9%).

По информации ведомства, основной стоимостной вес в поставках России в Китай приходится на нефть, природный газ и уголь. Также из РФ поступает медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты. Китай экспортирует в Россию широкий перечень продукции — автомашины, тракторы, компьютеры, смартфоны, промышленное оборудование, а также детские игрушки, одежду, обувь и т. д.

Объем торговли КНР и РФ в 2023 году дал рост к предыдущему году в 26,3% (до $240,11 млрд), а в 2024 году установил рекорд, превысив $244 млрд. Таким образом, спад наблюдается с высокой базы. В августе глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что рост двусторонней торговли РФ и КНР в среднесрочной перспективе может быть более сдержанным, чем был в последние годы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Разворот на Восток с корректировкой».

Эрнест Филипповский