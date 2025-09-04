Клуб из КНДР возглавил таблицу волейбольного Кубка Сибири и Дальнего Востока

После третьего тура женского волейбольного Кубка Сибири и Дальнего Востока определился единоличный лидер соревнований. Им стал единственный иностранный участник турнира в Хабаровске — северокорейский клуб «4.25».

В третьем туре команда из КНДР уступила первый сет красноярскому «Енисею» (23:25), но затем выиграла три подряд. В предыдущих турах клуб «4.25» одолел «Омичку» со счетом 3:2 и владивостокское «Динамо» 3:0.

В другом матче 4 сентября «Сахалин» обыграл «Динамо» 3:0. «Омичка», в свою очередь, выиграла у хозяев площадки — «Амурских тигриц» — со счетом 3:1. После третьего тура у «4.25» восемь очков, семь у «Омички», по шесть — у «Сахалина» (Южно-Сахалинск) и «Енисея».

Валерий Лавский