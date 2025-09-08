Оппозиция выиграла выборы в парламент Буэнос-Айреса

По предварительным подсчетам итогов выборов в парламент ключевой аргентинской провинции Буэнос-Айрес, оппозиционная перонистская партия смогла обойти правящую партию президента Хавьера Милея. Как сообщает Reuters, по итогам обработки 82,2% бюллетеней, перонисты получили 46,8% голосов, в то время как либертарианцы — 33,8%.

Агентство уточняет, что президент Милей «сталкивается с растущим давлением из-за скандала со взяточничеством» и обеспокоенностью избирателей «по поводу государственных расходов».

Президент Аргентины признал поражение в провинции. Однако при этом Милей заявил, что курс его правительства «не изменится и будет усилен».

Как президента Аргентины забросали камнями из-за скандала вокруг его сестры — в материале «Ъ».

Влад Никифоров