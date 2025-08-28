Вините женщину

Президента Аргентины Хавьера Милея пришлось эвакуировать с предвыборного митинга в Ломас-де-Самора после того, как его кортеж забросали камнями. Таким нецивилизованным образом противники главы государства решили потребовать его отставки на фоне коррупционного скандала вокруг его сестры Карины Милей. Ее обвиняют в хищении госсредств, предназначенных людям с ограниченными возможностями. Сам президент заявляет о ее невиновности, а ответственность за акцию возлагает на оппозицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Аргентины Хавьер Милей общается с журналистами перед предвыборным митингом, 27 августа 2025 года.

Фото: Agustin Marcarian / Reuters Президент Аргентины Хавьер Милей общается с журналистами перед предвыборным митингом, 27 августа 2025 года.

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Кадры, на которых президента Аргентины забрасывают камнями, яйцами, пустыми бутылками и комьями земли, появились в интернете вечером в среду. Это произошло, когда Хавьер Милей вместе с сестрой, занимающей пост генсека его канцелярии, передвигался на пикапе по центру Ломас-де-Самора — города в 20 км от столицы. Поначалу пикап окружали сторонники правого политика, он то и дело приветственно махал им рукой и подписывал книги, которые ему протягивали из толпы. Но тут вдруг под крики «Долой Милея!» и «Нельзя воровать у инвалидов!» навстречу кортежу вышли противники действующего лидера. В президента полетели камни. Охрана срочно эвакуировала Милея, а между двумя противоборствующими группами вспыхнула потасовка, в результате которой пострадали несколько человек.

Добравшись до резиденции, Милей написал пост в соцсети Х, обвинив в атаке киршнеристов — сторонников экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер. Она сама находится в заключении: в июне Верховный суд утвердил приговор нижестоящей инстанции о лишении ее свободы на шесть лет по делу о коррупции. Но ей было разрешено отбывать наказание дома, и она регулярно обращается к сторонникам через соцсети. После оглашения приговора в Буэнос-Айресе прошли протесты, собравшие десятки тысяч человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сторонники Хавьера Милея на предвыборном митинге, 27 августа 2025 года.

Фото: Natacha Pisarenko / AP Сторонники Хавьера Милея на предвыборном митинге, 27 августа 2025 года.

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Впрочем, вопреки утверждениям Милея, атака на него была связана с совершенно другой женщиной — его сестрой Кариной, оказавшейся недавно в центре внимания аргентинских СМИ из-за коррупционного скандала. В прессу утекла аудиозапись, на которой слышен голос предположительно главы Национального агентства по делам инвалидов (ANDIS) Диего Спаньюоло. Он утверждает, что сестра президента незаконно присвоила средства, выделенные на закупку лекарств для людей с ограниченными возможностями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демонстрант держит чемодан с долларовыми купюрами и фотографиями сестры президента Аргентины Карины Милей, 27 августа 2025 года. «3%» на чемодане отсылают к снижению аргентинского песо на 3% после обвинений в коррупции против сестры главы государства

Фото: Agustin Marcarian / Reuters Демонстрант держит чемодан с долларовыми купюрами и фотографиями сестры президента Аргентины Карины Милей, 27 августа 2025 года. «3%» на чемодане отсылают к снижению аргентинского песо на 3% после обвинений в коррупции против сестры главы государства

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

После публикации фрагмента разговора началось расследование о предполагаемом мошенничестве, фигурантом которого стала Карина Милей. В тот же день Спаньюоло был отстранен от должности, у него дома и в других местах прошли обыски. Участники скандала аудиозапись не комментировали. Сам Милей высказался об обвинениях в адрес сестры лишь 27 августа, за несколько часов до нападения, назвав их ложью и пообещав привлечь экс-главу агентства к ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция арестовала протестующего на предвыборном митинге партии президента Аргентины, 27 августа 2025 года

Фото: Natacha Pisarenko / AP Полиция арестовала протестующего на предвыборном митинге партии президента Аргентины, 27 августа 2025 года

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Как бы то ни было, коррупционные обвинения стали серьезным ударом по президенту и его партии за два месяца до промежуточных выборов в парламент. Голосование назначено на 26 октября, и либертарианцам будет непросто: сейчас они не контролируют ни нижнюю, ни верхнюю палату. В палате депутатов у пропрезидентской партии лишь 40 из 257 мест, в сенате — 7 из 72. При этом на грядущих выборах обновят половину состава депутатов и треть сенаторов.

Укрепление позиций внутри парламента — первоочередная задача La Libertad Avanza («Свобода наступает»). Именно поэтому президент активно помогает своим кандидатам заручиться поддержкой на местах и лично участвует в кампании.

За месяц же до парламентских выборов — 7 сентября — состоятся местные выборы, где ключевым станет вопрос контроля над Буэнос-Айресом: шансы либертарианцев и киршнеристов на победу примерно равны. Исход парламентских выборов также трудно предсказать из-за быстрой смены событий и высокой поляризации общества по отношению к политике жесткой экономии Милея. С одной стороны, за счет радикальных мер ему удалось обуздать инфляцию, с другой — эти шаги усилили социальную напряженность. Влияние оказывают и частые скандалы, фигурантом которых становится сам президент или его ближайшее окружение. В результате его рейтинг подвержен резким колебаниям: он то превышает 50%, то опускается заметно ниже. Последние замеры дают ему около 44% поддержки.

От того, удастся ли Милею за короткий срок восстановить доверие избирателей к своей партии на фоне очередного скандала, будет зависеть дальнейший курс его политики.

Вероника Вишнякова