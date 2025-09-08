В деле о хищении денег у бойцов СВО появились новые потерпевшие

Уголовное дело по организованному преступному сообществу (ОПС), похищавшему деньги у бойцов СВО в Шереметьево, пополнилось новыми потерпевшим. В основном, это также участники спецоперации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Новые потерпевшие, по информации агентства, были установлены либо «в ходе анализа банковских транзакций» подозреваемых, либо «самостоятельно обратились» в органы следствия, узнав о начале расследования дела.

В настоящее время в качестве подозреваемых по делу установлено около 30 человек, в отношении которых избрана мера пресечения в виде ареста. В числе фигурантов трое полицейских — сотрудники патрульно-постовой службы (их считают наводчиками) и оперативник линейного управления. По версии следствия, участники сообщества деньги у военнослужащих вымогали под видом покупки билетов, многократно завышая стоимость проезда или якобы оказанных услуг, и угрозами. Потери некоторых потерпевших достигали нескольких сотен тысяч рублей.

Влад Никифоров