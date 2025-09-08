Самолет МЧС России вылетел в Афганистан со второй партией гуманитарной помощи

МЧС России отправило вторую партию гуманитарной помощи в Афганистан, пострадавший от землетрясения. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Самолет Ил-76 МЧС вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский, доставив более 20 тонн палаток и одеял для пострадавших. Помощь была оказана по указанию президента России Владимира Путина и правительства.

Первая партия гуманитарной помощи, состоящая из 20 тонн продуктов питания, была доставлена 5 сентября.

31 августа в горах Гиндукуш произошло землетрясение магнитудой 6,2. По последним данным, погибли более 2,2 тыс. человек, около 3,6 тыс. пострадали. 2 сентября было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 5,5.