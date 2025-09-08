Вложения инвесторов в Чукотку по итогам ВЭФ превысят 17 млрд рублей

Делегация Чукотского автономного округа на X Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке заключила 12 соглашений на общую сумму более 17 млрд руб., сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Владислава Кузнецова. Инвестиции привлекаются не только в промышленность, но и в социальную сферу.

«Мы подписали соглашения с нашими партнерами об участии инвесторов в развитии социальной инфраструктуры: в модернизации школ, больниц, учреждений культуры, проектах по благоустройству территорий»,— цитирует пресс-служба главу региона.

В сообщении выделены соглашения о реализации соцпроектов с «Газпромбанком», о социальном партнерстве с компаниями «ГДК Баимская» и «Полиметалл», о разработке крупного месторождения меди и золота с Быстринским ГОКом, о внедрении цифровых технологий со «Сбером».

По данным зампреда правительства РФ и полпреда президента в Дальневосточном ФО Юрия Трутнева, на ВЭФ были подписано 283 соглашения на общую сумму свыше 6,04 трлн руб.

Эрнест Филипповский