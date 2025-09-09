На ремонт систем водоснабжения в поселке Марий Эл выделили более 169 млн рублей

На реконструкцию системы водоснабжения в поселке Суслонгер Звениговского района Республики Марий Эл выделили более 169 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Работы включают реконструкцию водозабора, монтаж технологического оборудования, устройство наружных сетей водоснабжения, электромонтажные работы и благоустройство территории. Подрядчик должен выполнить все работы и сдать объект до 1 июля 2026 года.

Заказчиком выступает Администрация Звениговского района, финансирование осуществляется также из его бюджета.

В Марий Эл почти 5 миллиардов рублей планируют направить на реконструкцию и ремонт 19 объектов водопровода и канализации в период с 2025 по 2027 год.

Влас Северин