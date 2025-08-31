В Марий Эл на ремонт водопроводов и канализаций планируют выделить 5 млрд рублей

В Марий Эл с 2025 по 2027 год планируют реконструировать и отремонтировать 19 объектов водопроводно-канализационного хозяйства. На эти работы выделят почти 5 млрд руб., из которых значительная часть — федеральные средства. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя и ЖКХ республики.

В 2025 году уже направлено около 1,5 млрд руб. на первые этапы работ. Ремонт уже проводится в Йошкар-Оле, Козьмодемьянске и Килемарском районе. В Моркинском районе завершили капитальный ремонт части сетей водоснабжения.

В 2025 году планируют обновить более шести километров сетей водоснабжения и водоотведения, что поможет улучшить качество жизни жителей региона. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На прошлой неделе заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что Марий Эл также получит 575,28 млн руб. лимита казначейских инфраструктурных кредитов на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.

Влас Северин