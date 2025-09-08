Дональду Трампу показали низложение короля

Победителем Открытого чемпионата США, завершившегося в Нью-Йорке, стал испанец Карлос Алькарас. Он в четырех сетах обыграл в финале итальянца Янника Синнера и отобрал у него лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Для Алькараса это второй (2022, 2025) титул на US Open и уже шестой на турнирах Большого шлема в общей сложности.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Карлос Алькарас

Рекорд не родился. Карлос Алькарас не смог стать первым в истории Открытой эры (с 1968 года) победителем Открытого чемпионата США, не отдавшим по ходу этого турнира ни одной партии. Однако его нью-йоркский триумф в целом едва ли стал от этого менее убедительным, а победа в финале над Янником Синнером — менее впечатляющей. Алькарас доказал, что на сегодняшний день он превосходит своего итальянского конкурента за лидерство в мужском теннисе по всем статьям, причем сделал это, как умеет сейчас лучше всех — невероятно красиво.

Начало матча, которое было отложено на примерно на полчаса из-за усиленных мер безопасности, связанных с прибытием на арену «Артур Эш» президента США Дональда Трампа (он посетил турнир впервые с 2015 года), не сулило Синнеру ничего хорошего. По итогам первого же гейма, получившегося очень затяжным, он потерял свою подачу. Далее последовала неудача Синнера в первой партии. Алькарас был быстрее, точнее, а главное превосходил своего оппонента в стабильности, которая как раз обычно отличает итальянца. Правда, держать такой высочайший уровень игры на протяжении всего матча с соперником, сыгравшим в этом году все четыре финала на турнирах Большого шлема, испанцу оказалось не под силу, и в четвертом гейме второго сета он уступил свою подачу «под ноль».

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Янник Синнер

Однако перелома не произошло. Получив от Синнера увесистую пощечину, Алькарас в ответ отвесил ему еще более мощную оплеуху. В третьей партии итальянец выполнил лишь один удар навылет против одиннадцати и едва избежал баранки, зацепив лишь один, предпоследний гейм. Четвертый сет тоже проходил с превосходством Алькараса, и Синнер не выдержал давления. При счете 30:30 в пятом гейме он допустил свою четвертую за матч двойную ошибку, а затем в который уже раз сорвал удар справа.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп (в центре)

После этого Алькараса, демонстрировавшего свой фирменный теннис по всему корту с почти непробиваемой обороной и резкими атаками, было уже не остановить. В итоге — 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 за 2 часа 42 минуты. Забрав вслед за чемпионкой женского турнира Ариной Соболенко рекордные для тенниса чемпионские призовые в размере $5 млн, Алькарас спустя три года снова выиграл US Open, а в общей сложности завоевал свой шестой титул на турнирах Большого шлема. А еще он впервые с 10 сентября 2023 года вернул себе титул первой ракетки мира, который отобрал у Синнера. Причем шансов снова поменяться с испанцем местами в рейтинге до конца года у итальянца крайне мало.

Евгений Федяков