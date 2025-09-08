Трамп заявил, что не собирается начинать войну против Чикаго

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается «начинать войну» против города Чикаго в штате Иллинойс. Ранее он опубликовал в соцсети Truth Social скриншот чужого поста из социальных сетей, в котором говорится про «запах депортаций по утрам» и «Чикаго скоро узнает, почему это называется "министерство войны"».

«Мы не начинаем войну. Мы собираемся навести порядок в наших городах»,— сказал президент США журналистам.

3 сентября Дональд Трамп заявил, что планирует ввести силы Национальной гвардии в Чикаго для борьбы с высоким уровнем преступности. Он называл Чикаго «худшим и самым опасным городом в мире».