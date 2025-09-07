Благотворительный футбольный матч принес 5 млн рублей подопечным Фонда Константина Хабенского

Состоявшийся на Патриарших прудах в Москве футбольный матч между командой Благотворительного фонда Константина Хабенского и сборной благотворительной программы ДоброFON компании FONBET завершился со счетом 8:8. По его итогам в поддержку подопечных фонда — детей и молодых взрослых с опухолями головного и спинного мозга — было направлено 5 млн руб.

Основатель фонда актер Константин Хабенский выразил радость, что «добрая традиция — встречаться и играть в футбол ради благого дела — продолжается уже восемь лет». Управляющий акционер компании FONBET Валентин Голованов отметил, что «приятно, когда люди бескорыстно, в свой выходной, приходят и участвуют в том, что может принести пользу обществу», и поблагодарил участников мероприятия.

Среди них были генеральный директор футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев, олимпийский чемпион Турина в танцах на льду Роман Костомаров и серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане в одиночном катании и командных соревнованиях по фигурному катанию Евгения Медведева, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, хоккеист столичного ЦСКА Владислав Каменев, актеры Виктор Добронравов, Антон Богданов, Роман Евдокимов, Тихон Жизневский, Егор Корешков, Леон Кемстач, Дмитрий Чеботарев, Данила Якушев, писатель Александр Цыпкин, главный редактор Music Box Кирилл Палинов, стендап-комик Филипп Воронин и другие звезды российского спорта и шоу-бизнеса.

В церемонии награждения поучаствовал вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев. Он подчеркнул «великолепную атмосферу»: «Море улыбок, красивых голов и прекрасное настроение. Я думаю, что сегодня праздник удался у всех».

Арнольд Кабанов