Экс-полущитник «Зенита» Клаудиньо пришел на товарищеский матч России и Катара

Бывший полузащитник ФК «Зенит» Клаудиньо посетил товарищеский матч сборных России и Катара. Футболист рассказал, что скучает по России, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«Если будет возможно, конечно, хотел бы заехать в Россию. Увидеть ребят, погостить еще раз в России. У меня там осталось много друзей, со многими на связи. При удобном случае готов посетить и погостить»,— передает агентство слова Клаудиньо.

Товарищеский матч завершился 4:1 в пользу россиян. Счет на 33 минуте открыл полузащитник сборной РФ Александр Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук. Единственный гол за сборную Катара забил Акрам Афиф.

Клаудиньо покинул «Зенит» в январе 2025 года. Петербургский клуб продал его в катарский «Аль-Садд» за €20 млн. Выступая за «Зенит», полузащитник провел 104 матча и забил 21 гол.

Артемий Чулков