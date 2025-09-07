Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Гран-при Италии — 16-й этап чемпионата мира

1 (1). Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1:13.24,325.

2 (2). Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — отставание 19,207.

3 (3). Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 21,351.

4 (4). Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 25,624.

5 (5). Джордж Рассел (Великобритания, Mercedes) — 32,881.

6 (10). Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) — 37,449.

7 (14). Александр Албон (Таиланд, Williams) — 50,537.

8 (7). Габриель Бортолето (Бразилия, Sauber) — 58,484.

9 (6). Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — 59,762.

10 (20). Изак Аджар (Франция, Racing Bulls) — 1.03,891.

В скобках место на старте

Чемпионат пилотов

1. Пиастри — 324 очка.

2. Норрис — 293.

3. Ферстаппен — 230.

4. Рассел — 194.

5. Леклер — 163,

6. Хэмилтон — 117.

7. Албон — 70.

8. Антонелли — 66.

9. Аджар — 38.

10. Нико Хюлькенберг (Германия, Sauber) — 37.

Кубок конструкторов

1. McLaren — 617 очков.

2. Ferrari — 280.

3. Mercedes — 260.

4. Red Bull — 239.

5. Williams — 86.

6. Aston Martin — 62.

7. Racing Bulls — 61.

8. Sauber — 55.

9. Haas — 44.

10. Alpine — 20.

  • Газета «Коммерсантъ» №163/П от 08.09.2025, стр. 12

Новости компаний Все