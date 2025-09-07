Гран-при Италии — 16-й этап чемпионата мира
1 (1). Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1:13.24,325.
2 (2). Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — отставание 19,207.
3 (3). Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 21,351.
4 (4). Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 25,624.
5 (5). Джордж Рассел (Великобритания, Mercedes) — 32,881.
6 (10). Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) — 37,449.
7 (14). Александр Албон (Таиланд, Williams) — 50,537.
8 (7). Габриель Бортолето (Бразилия, Sauber) — 58,484.
9 (6). Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — 59,762.
10 (20). Изак Аджар (Франция, Racing Bulls) — 1.03,891.
В скобках место на старте
Чемпионат пилотов
1. Пиастри — 324 очка.
2. Норрис — 293.
3. Ферстаппен — 230.
4. Рассел — 194.
5. Леклер — 163,
6. Хэмилтон — 117.
7. Албон — 70.
8. Антонелли — 66.
9. Аджар — 38.
10. Нико Хюлькенберг (Германия, Sauber) — 37.
Кубок конструкторов
1. McLaren — 617 очков.
2. Ferrari — 280.
3. Mercedes — 260.
4. Red Bull — 239.
5. Williams — 86.
6. Aston Martin — 62.
7. Racing Bulls — 61.
8. Sauber — 55.
9. Haas — 44.
10. Alpine — 20.